Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу

25.10.2019 18:29

Зеленский и его команда выдвинули Путину настолько жесткие условия по вопросу Донбасса, что тот был просто не готов к такому исходу событий. Именно по этой причине в Кремле приняли решение перенести нормандский саммит.

Об этом рассказал блогер Алексей Арестович, передает Диалог.UA.

Так, блогер пояснил, что Зеленский в качестве президента занял более жесткую позицию по Донбассу, чем Петр Порошенко. Арестович уверен, что Путин был к такому не готов и из-за этого перенес встречу в "нормандском формате" и вовсе готов ее отменить. Он заверил, что, поднимая такие вопросы, как ликвидация "Л/ДНР" или выход из Минских соглашений, президент Украины выбивает Путина из привычной ему колеи. Блогер пояснил, что, выдвинув одно условие из плана "Б" по Донбассу, Зеленский обескуражил Кремль и перевел вопрос в более жесткую плоскость. Также он считает, что скоро Украина войдет в некий кризис как внутриполитический, так и внешнеполитический.