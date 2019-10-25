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Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу
Зеленский и его команда выдвинули Путину настолько жесткие условия по вопросу Донбасса, что тот был просто не готов к такому исходу событий. Именно по этой причине в Кремле приняли решение перенести нормандский саммит.
Об этом рассказал блогер Алексей Арестович, передает Диалог.UA.
Так, блогер пояснил, что Зеленский в качестве президента занял более жесткую позицию по Донбассу, чем Петр Порошенко. Арестович уверен, что Путин был к такому не готов и из-за этого перенес встречу в "нормандском формате" и вовсе готов ее отменить. Он заверил, что, поднимая такие вопросы, как ликвидация "Л/ДНР" или выход из Минских соглашений, президент Украины выбивает Путина из привычной ему колеи. Блогер пояснил, что, выдвинув одно условие из плана "Б" по Донбассу, Зеленский обескуражил Кремль и перевел вопрос в более жесткую плоскость. Также он считает, что скоро Украина войдет в некий кризис как внутриполитический, так и внешнеполитический.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, кризис, ликвидация, ДНР, ЛНР, нормандский формат, Минские соглашения, Зеленский
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