Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые

25.10.2019 08:20

В Луганской области пророссийские боевики, совершили очередной обстрел, под который попала сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода".



Российско-террористические вооруженные группировки совершили очередной обстрел. В этот раз под ударом оказалась территория в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В тот момент там работали сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода". Двое из них пострадали, сообщает Диалог.UA. Обстрел произошел в первой половине дня 24 октября, примерно в 10:30. Оккупанты применили автоматический станковый гранатомет АГС-17. Наибольшее количество снарядов упало вблизи станции "Зеленый гай". В пресс-центре штаба ООС сообщают, что от обстрела пострадало двое коммунальщиков. Однако, исходя из того, что это произошло на неподконтрольной территории, их дальнейшая судьба неизвестна. При этом в штабе ООС отмечают, что украинская сторона предоставила гарантии соблюдения режима тишины до 17:00. Ближайшие к месту обстрела позиции ВСУ находятся в 2,5 километрах. "Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, в ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.



Источник : https://www.dialog.ua