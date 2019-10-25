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Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу

25.10.2019 19:28
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Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу

Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук прокомментировал номер студии "Квартал 95" с высмеиванием поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного политика, передает NEWSONE.

"Все, что есть в Украине красивого, талантливого, вызывающего гордость за страну, будет на подпевке у Зеленского и Коломойского. Это главный вывод, который стоит сделать после совместного выступления хора имени Веревки и "Квартала 95", - приводит пресс-служба слова Виктора Медведчука.
Политик указал, что "циничная способность злорадствовать над жизненными бедами своих оппонентов и инакомыслящих, радоваться пожарам и смертям была визитной карточкой сторонников режима Порошенко".
"Новая власть унаследовала эту отвратительную черту, уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу", - цитирует Виктора Медведчка пресс-служба.



Теги: Украина, Донбасс, поджог, оппозиция, Квартал 95, Порошенко, Медведчук
 
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