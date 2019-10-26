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Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине
Рост заболеваемости дифтерией будет продолжаться в Украине, даже один случай уже считается вспышкой болезни. Как информирует replyua.net со ссылкой на ГолосUA, такое заявление прозвучало от главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко. Он отметил, что случаи дифтерии, правда, единичные, из года в год регистрируют даже в очень развитых странах, вроде Италии, Франции и Германии. Там может регистрироваться несколько случаев заболевания в год. Украина в этом пошла намного дальше.
«В Закарпатье уже больше восьми заболевших. Это говорит о негативной тенденции», - заявил доктор. Он подчеркнул, что конкретно для этого заболевания характерна цикличность, однако существуют и различные другие факторы, и именно по этой причине не исключено, что в Украине число заболевших будет быстро увеличиваться. Кравченко отметил, что рост заболеваемости связан в том числе и с провальной вакцинацией.
Напомним, что ранее дифтерию диагностировали у девятилетнего мальчика из Киева. Врачи рассказали, что в своё время родители школьника отказались прививать его, и сейчас ребенок находится в больнице. Врачи поставили диагноз 24 октября. Впрочем, ребёнку пока не ввели сыворотку, поскольку для этого нет показаний.
Теги: Украина, врачи, эпидемия, дифтерия
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