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Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук
Виктор Медведчук заявил журналистам телеканала ZIK, что сегодня есть реальные основания для того, чтобы повысить минимальную пенсию и зарплату до 3,2 и 7,2 тысячи соответственно. Однако власть, по словам главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», не захотела прислушаться к предложениям оппозиции, сообщаетreplyua.net.
Виктор Медведчук раскритиковал проект бюджета на следующий год, поскольку это на самом деле «бюджет проедания». По словам политика, сейчас есть реальные основания для того, чтобы установить минимальную пенсиюна уровне 3,2 тысячи гривен, а минимальную зарплату повысить до 7,2 тысячи. Причем, данные цифры являются аргументированными.
Также Медведчук заявил, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» предлагала установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тысячи гривен, однако действующая власть не захотела прислушиваться предложениям, благодаря которым можно было бы получить дополнительные 260 миллиардов гривен поступлений в государственную казну. Политик добавил, что представители правящего монобольшинства в парламенте просто проголосовали так, как им сказало руководство. Читайте также: «Не обвиняемый и не подозреваемый»: Адвокат рассказал о нынешнем статусе Порошенко.
Теги: Донбасс, зарплата, Медведчук, пенсии
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