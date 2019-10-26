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Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали
Чиновник категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второг.
Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, стремящихся помочь родине своих предков. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба (подчеркивая, что высказывает личное мнение, а не всего правительства), аргументируя необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства следующими причинами, передает ZN.UA.
"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", – полагает вице-премьер.
Во-вторых, либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.
"Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", –отмечает вице-премьер.
Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.
По большому счету, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.
В то же время, чиновник категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго: "Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору".
Теги: Украина, Донбасс, диаспора
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