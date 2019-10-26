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Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек

26.10.2019 13:23
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Заставит "худеть".

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о совещании с министром финансов. Соответствующую публикацию он сделал в свое Telegram-канале, передают Подробности.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - написал президент.

Глава государства добавил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.




Теги: Донбасс, бюджет, чиновники, Зеленский
 
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