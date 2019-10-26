Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку

26.10.2019 22:19

На контрольно-пропускном пункте "Александровка", на оккупированной Донетчине, стало плохо женщине.



Об этом сообщает т. н. "пресс-служба МЧС ДНР".



Отмечается, что при пересечении пункта пропуска боевиков "ДНР" у женщины, 1948 г. р., резко ухудшилось самочувствие. Пенсионерке оказали доврачебную помощь, а после - госпитализировали в лечебное учреждение оккупированного Донецка.



Также в сообщении говорится, что за сутки в пункты оказания помощи за медицинской помощью обратились 18 человек.

Источник : https://tribun.com.