Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии

26.10.2019 14:17

Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

Как мы писали ранее, на трассе в вышеупомянутом регионе РФ рано утром произошла масштабная авария. На данный момент стала появляться информация о жертвах ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

Так известно, что в микроавтобусе, который попал в жуткую аварию на трассе Алтайского края была фольклорная группа «Сударушки». Информацию об том подтвердили журналистам в местном Доме культуры.

«Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль». Представители рассказали, что в автобусе находились одни женщины:

«Все они в возрасте, пока говорят, что две погибли», — добавили в Доме культуры, где занимаются артистки.