Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала

26.10.2019 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала

Государственный ПриватБанк обвинили в требовании погасить уже закрытый кредит

 Об этом на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По ее словам, кредитная карточка уже была закрыта, но спустя 3 года пришло письмо, что она должна банку 7,500грн

«Когда жив был отец у него был кредит и зарплатная карта в Приват банке. Когда узнали о его сложной болезни и его состоянии здоровья моя семья заплатила остаток по кредитке и закрыла все его счета за неделю до его смерти. Нотариус подтвердил, что у покойного отца долгов нет и я как единственный наследник вступаю в право наследства через пол года. Спустя 3 года мне пришло письмо с Приват Банка, что я как наследник… которого нет в живых должен банку 7,500грн. И должен уплатить эту сумму и %. Почему сразу не уведомили когда закрывал счёт и кредит отца ещё 3 года назад??? Хотя уведомили, что долги ВСЕ погашены и счет закрываем.», — пожаловалась обманутая клиентка банка.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, кредит, скандал, ПриватБанк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх