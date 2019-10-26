ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев

26.10.2019 21:42

Приватбанк запустил новый вид услуг, который существенно облегчит клиентам банка финансовые процедуры. Новинка касается перевода денег, ее банк будет реализовывать с одним из мировых лидеров в области платежных услуг, своим партнером Ria Money Transfer.

Как рассказали в банке, новый сервис будет касаться именно прямого перевода денег через систему денежных переводов Ria Money, сообщает https://www.dialog.ua Теперь клиенты ПриватБанка смогут получать переводы RIA не только в долларах, но и в евро. При этом деньги будут заходить непосредственно на карточку, либо счет. И для этого не надо будет идти в банк, или же пользоваться дистанционными каналами самообслуживания. Уточняется, что для получения денежного перевода RIA из любой части света нужно только одно: в момент отправки денег указать номер счета, или карты. Напомним, ранее стала известна вся правда о прибыли ПриватБанка в 2019 году. Речь идет о миллиардах гривен. Также появились детали сенсационного решения ПриватБанка по кредитам физических лиц. Добавим, экономист дал прогноз по поводу возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому и оценил шансы бизнесмена в этом громком деле.





