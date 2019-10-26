Речь идет о миллиардах: у кого отберут пенсии и субсидии

26.10.2019 16:27

Проверки коснутся всех получателей госвыплат.

Верховная Рада приняла закон о верификации государственных выплат, предусматривающий проверки данных, которые предоставляют о себе все получатели госпомощи в Украине. "Апостроф" разбирался, как это будет работать, и не пострадают ли в результате честные граждане.

Украинские власти проверят всех граждан, которые получают помощь от государства. И если в представленных ими данных найдут несоответствия, выделяемая им помощь будет прекращена. Более того, кое-кого обяжут вернуть в госказну незаконно полученные средства.

Это определено законом "О верификации и мониторинге государственных выплат", который Верховная Рада приняла 17 октября. Для вступления документа в силу необходимо, чтобы его подписал президент.

Целью закона, как указано в тексте, является "повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств".

Кого будут проверять?

Под мониторинг попадают все физические лица, получающие государственные выплаты, а также те, кто обратился за получением таких выплат. Получатели госпомощи в законе именуются "реципиентами". К государственным выплатам отнесены пенсии, помощь, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация государственных выплат будет включать проверку достоверности предоставляемой реципиентами информации, на основании которой им назначается тот или иной вид государственной помощи, а также ее размер. В рамках верификации будет анализироваться такая информация на предмет "выявления несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Верификация и мониторинг будут осуществляться на специально созданной для этих целей информационно-аналитической электронной платформе, в которую будут поступать данные от субъектов предоставления информации. К последним относятся, помимо органов, непосредственно осуществляющих государственные выплаты, также органы центральной и местной власти, учреждения, организации и предприятия, относящиеся к сфере госуправления, которые являются собственниками или распорядителями автоматизированных информационных систем реестров и баз данных, и даже банки. Для проведения проверки может использоваться, в частности, информация об открытых в банках на имя реципиента счетах, операциях и остатках по ним.

Законом предусмотрено проведение текущей верификации – то есть, проверки достоверности данных, предоставленных теми, кто уже получает государственную помощь, а также превентивной и ретроспективной верификации. Превентивная верификация проводится на этапе рассмотрения обращения потенциального реципиента за госпомощью. Ретроспективная верификация предполагает проверку информации о реципиенте после того, как он по той или иной причине перестал получать помощь от государства, при этом временной охват такой проверки не может превышать три года "до дня завершения таких выплат".

О каких несоответствиях может идти речь? Разберем на конкретных примерах. Например, человек, подавая на субсидию, не указал, что владеет квартирой площадью в 150 квадратных метров (если квартира имеет площадь более 120 квадратов, субсидия не назначается). Данные об этом есть в Бюро технической инвентаризации (БТИ), но в собесе об этом ничего не знают. Или же гражданин, понадеявшись на банковскую тайну, решил не сообщать о наличии у него депозита, ведь в таком случае, его общий доход будет больше заявленного и не позволит получить от государства льготу. Но это информация из банка может стать доступной для проверяющих, и в таком случае обман раскроется - и это приведет к утрате права на помощь.

Если квартира имеет площадь более 120 квадратов, субсидия не назначается Фото: pixabay.com

Еще один пример - получение "социальной" помощи в случае, когда гражданин достигает 60 лет, но не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию. Для этого вида помощи есть ряд ограничений - в основном, имущественного характера (наличие дополнительного дохода, дорогие покупки, включая членов семьи), соответственно, если что-то из этого не указано в заявлении, но обнаружится в результате проверки, такой человек утратит право на этот вид пенсии.

Найдутся миллиарды

По словам экономического эксперта Тараса Козака, верификацию госвыплат должен проводить независимый орган (это как раз и определено законом). Ведь на сегодня проверки проводят те же органы, что и назначают, и предоставляют помощь.

"Очевидно, что они никогда не признают свою ошибку или вообще могут оказаться заинтересованными, особенно если существует коррупционная схема, например, человек умер, а пенсию ему (якобы) носят", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Козак напомнил, что провести верификацию выплат пыталась министр финансов Украины Наталья Яресько (была на посту со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года). "Однако тогда базы данных попали в открытый доступ, крайним сделали Минфин, и все это тихо свернули", - пояснил эксперт.

И вот теперь ожидается новая попытка. Но позволит ли нынешний закон выявить тех, кто предоставил недостоверную информацию и, как следствие, оптимизировать бюджетные траты?

"В целом, позволит, - считает эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. - Сказать, сколько людей на самом деле обманывают государство, очень сложно. Но, думаю, что таких (на общем фоне) не очень много". Кроме того, по словам эксперта, установить, виновен ли конкретный человек в мошенничестве, может только суд.

"Однако верификация начнется лишь тогда, когда будет разработан специальный программный комплекс, который позволит осуществлять обмен данными (между реестрами)", - отметил Андрей Никончук, добавив, что на это может уйти от полугода до года.

Тарас Козак убежден, что верификация обязательно принесет свои плоды: "У нас огромное количество баз данных, которые между собой не связаны, а потому даже простая проверка этих баз и их сравнение покажет миллиарды некорректных выплат. Речь может идти о 20-30 миллиардах гривен, а может и больше (Наталья Яресько ставила задачу благодаря верификации сэкономить для бюджета порядка 5 миллиардов гривен в год, - "Апостроф")".

Верификация госвыплат проводится во многих странах, в том числе и в развитых. Например, в Австралии, которая известна как страна с "нулевой коррупцией", было выявлено около 3% некорректных выплат.

В Австралии было выявлено около 3% некорректных выплат Фото: Getty Images

"При проведении первой верификации в Грузии нашли аж 30% некорректных выплат", - говорит Тарас Козак. По его словам, высвободившийся денежный ресурс можно будет направить на повышение выплат тем, кто их по-настоящему заслуживает.

Кто виноват (и что делать)?

Но пока сложно судить о том, как будет проводиться верификация.

"Если будет видно, что человек может позволить себе довольно много, но при этом говорит, что у него нет денег для оплаты (услуг ЖКХ, например), это может лечь в основу отмены льгот", - говорит Андрей Никончук. Очевидно, что речь идет о лишении таких граждан государственной помощи.

Кроме того, недобросовестным гражданам, указавшим о себе недостоверную информацию, будет направлено требование вернуть неправомерно полученную госвыплату. Гражданин, которого лишили выплаты, может оспорить соответствующее решение в суде. Также через суды будут решаться вопросы принудительного взыскания с нарушителей.

А вот с этим могут возникнуть проблемы. Во-первых, у человека может попросту не оказаться средств - ведь те, кто незаконно получают, например, жилищные субсидии, необязательно являются подпольными миллионерами - просто гражданин, скажем так, хотел немного сэкономить на жизнь. Кроме того, не исключен вариант, когда "отдельные товарищи, могут намеренно избавляться от имущества (в том числе, переводить его на других лиц), чтобы у них не могли ничего забрать через суд. И в этом случае можно, что называется, просто помахать ручкой (требуемым через суд средствам, - "Апостроф"), - предупреждает Андрей Никончук.

А как быть, если выяснится, что выплаты получали "мертвые души"? С кого истребуют деньги в таком случае? Кроме того, как быть, если некорректное начисление выплаты произошло по вине чиновника, а не "реципиента"?

Одним словом, пока вопросов больше, чем ответов.

Впрочем, инициатор законопроекта - глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии "Апострофу" отметил, что "законопроект не содержит каких-либо санкций или механизмов возвращения выплаченных средств в бюджет". "Он только устраняет препятствия перед Министерством финансов для проведения верификации", - сказал нардеп.

Доступ к публичной информации

Кстати, о персональных данных - не окажутся ли они в результате всего этого в открытом доступе? Напомним, именно это поставило жирный крест на предыдущей попытке верификации. К тому же, не секрет, что в Украине базы данных продаются направо и налево. Принятый закон по этому поводу четко говорит, что уполномоченный на проведение верификации государственный орган обязан, помимо прочего, обеспечить защиту такой информации. Но как будет на практике?

Андрей Никончук сомневается, что стоит ждать массовых утечек, "но все может быть". "Вопрос в том, кто будет иметь доступ к базе – нужно поставить ограничения, чтобы было видно, кто зашел, когда зашел, кто имеет право доступа, право скачивания, а кто – только на модерацию, на добавление (данных). Если имеешь право скачивать – то только через индивидуальный ключ доступа, чтобы можно было идентифицировать того, кто это сделал, - все это можно предусмотреть", - убежден эксперт.

По словам Тараса Козака, риск того, что персональные данные украинцев попадут в руки мошенников, безусловно, есть.

"Базы данных утекают, вне зависимости от того, есть этот закон, или нет. В этом виноват не закон, а люди, которые эти базы данных продают. И с ними должны бороться правоохранительные органы", - резюмировал эксперт.

Источник : https://from-ua