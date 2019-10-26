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Сдать нас с потрохами»: Кучма высказался о «формуле Штайнмайера»

26.10.2019 08:38
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Сдать нас с потрохами»: Кучма высказался о «формуле Штайнмайера»

Второй президент Украины, представитель Украины в ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Украине, потому что это не формула мира. Такое мнение он высказал на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сообщает «Укринформ».

«Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какое-то время политически или так — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — отметил Кучма.

Он считает полным абсурдом проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы. Поскольку контролировать избирательный процесс при нынешних условиях не поедут ни наблюдатели, ни журналисты. Политик заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку это — путь к конфедеративному устройству Украины, что для государства является неприемлемым.

По его мнению, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, украинские власти еще должны прояснить вопрос о восстановлении Донбасса.

«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», — добавил он.

Кучма также заявил, что восстановление мира на Донбассе зависит от лидеров стран Европы и президента США Дональда Трампа -» потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию».

Он подчеркнул, что «Формула Штайнмайера не должна рассматриваться как капитуляция.

«Формула Штайнмайера. Мы 5 лет от нее отбивались. Сейчас согласились, но пока (…) перед этой формулой в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине — ничего там нельзя провести (местные выборы). Формула Штайнмайера, которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения», — объяснил Кучма.



Теги: Донбасс, формула, Кучма
 
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