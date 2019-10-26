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Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели
Депутатам пропрезидентской партии пришлось пройти проверку на детекторе лжи.
Все подробности скандала с "Кварталом 95" и как спастись от смога, который накрыл страну: читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели.
Депутаты "Слуги народа" прошли проверку на детекторе лжи
22 октября во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Уже 23 октября нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский прошел тест на полиграфе в прямом эфире, а днем позже – лидер фракции Давид Арахамия.
На этом не закончилось: 24 октября проверяли на полиграфе еще одну "слугу народа" – депутата от президентской партии Ольгу Василевскую-Смаглюк. Как оказалось – взяток она не брала. Но, по словам полиграфолога, нардеп знала о том, что ее коллегам предлагали деньги.
Как приживался детектор лжи в украинской политике, кто стал первопроходцем тестов на полиграфе среди отечественных госчиновников и сколько сотрудников официальных ведомств не проходят проверку, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Детектор лжи для украинских политиков и чиновников: как все начиналось".
Украина заметно выросла в рейтинге Doing Business
Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020, который составляет Всемирный банк (ВБ). Рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса в разных странах. В прошлом году Украина прибавила пять мест в рейтинге.
Так, Украина теперь занимает 64-е место среди 190 стран. Позиция Украины – между Индией и Пуэрто-Рико. Возглавляет рейтинг Новая Зеландия, за ней разместились Сингапур и Гонконг.
Согласно данным Всемирного банка, за год Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга. Наибольший прогресс зафиксирован по компоненту "Защита миноритарных акционеров" (+27 пунктов). Рост произошел благодаря открытию информации о конечных бенефициарах. Также существенное повышение показал компонент "Получение разрешения на строительство" (+10).
Кроме того, на повышение позиций Украины в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", Доступ к кредитам".
Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на семь позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и зеленый свет для иностранных инвесторов", – прокомментировал успехи Украины премьер-министр Алексей Гончарук.
Он уточнил, нынешнее продвижение Украины в рейтинге "это только начало", и Кабмин продолжает работу в этом направлении.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, новости, скандал, Слуга народа
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