Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог

26.10.2019 15:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Для присоединения отделенной в результате конфликта на Донбассе железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской железнодорожной сетью нужно 10 млрд грн ($397 млн).
 
 Как сообщает корреспондент hromadske, об этом заявил директор регионального филиала «Укрзализныци» «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев во время выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции в Северодонецке Луганской области.

Всего в «Укрзализныце» имеют 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта — от трех до пяти лет.

«На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн ($476 — $956 млн) — и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта — от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн», — сообщил Бугаев.

Он заверил, что «Укрзализныця» готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство.

«Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье — это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги», — считает директор «Донецкой железной дороги».

 Источник : http://lugradar. 



Теги: Украина, Донбасс, проект
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх