- Как узнать, перешли ли вы на зимнее время11:32
- Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"10:51
- Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы10:29
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"07:28
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев 21:42
- Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите21:20
- «Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время21:00
- Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей20:41
Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»
Уже завтра, 27 октября, Украина, равно, как и все страны Европейского союза и большинством стран мира, перейдет на «зимнее время», для чего стрелки часов нужно перевести на один час назад. Как пишет replyua.net, об этом идет речь в распространенном сообщении Министерства экономики. «В последнее воскресенье октября, ночью с 26 на 27 октября, в Украине отменяется летнее время. 27 октября в 4 (три) часа по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на 1 (один) час назад», - отметили в пресс-службе ведомства.
Примечательно, что перевод часов регламентируется постановлением правительства «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Таким образом, Кабинет министров Украины, учитывая порядок исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом каждый год часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на один час назад.
Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность отменить летнее и зимнее время, но передумали отменять перевод часов в 2019 году.
Теги: Украина, Донбасс, мир, время
- Прогноз политолога: в 2016-м нас ждут новые союзы, расколы и дилемма "особого статуса Донбасса"
- Меркель хочет от Порошенко «решающий шаг вперед» по Донбассу
- Соловьев выдал едкий спич о войне на Донбассе и оскорбил украинцев: "Никакого холодного мира нет и не будет"
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Борис Колесников: "Главная задача власти - добиться мира в Украине"
- 100 000 детей, 33 170 голубей: украинский социальный проект признали самым масштабным в мире
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- Как узнать, перешли ли вы на зимнее время11:32
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"10:51
- Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы10:29
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения