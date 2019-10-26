Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»

26.10.2019 15:51

Уже завтра, 27 октября, Украина, равно, как и все страны Европейского союза и большинством стран мира, перейдет на «зимнее время», для чего стрелки часов нужно перевести на один час назад. Как пишет replyua.net, об этом идет речь в распространенном сообщении Министерства экономики. «В последнее воскресенье октября, ночью с 26 на 27 октября, в Украине отменяется летнее время. 27 октября в 4 (три) часа по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на 1 (один) час назад», - отметили в пресс-службе ведомства.



Примечательно, что перевод часов регламентируется постановлением правительства «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Таким образом, Кабинет министров Украины, учитывая порядок исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом каждый год часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на один час назад.



Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность отменить летнее и зимнее время, но передумали отменять перевод часов в 2019 году.