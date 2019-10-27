Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО

27.10.2019 13:29

Ранее представители правительства Украины говорили о том, что минимальный стаж для выхода на пенсию будет расти. Уже в октябре 2019 года это значение снова возросло. Стало известно, как в этот раз изменились правила выхода украинцев на заслуженный отдых.

Как передает 34 телеканал, в октябре этого года выйти на пенсию смогут те, чей трудовой стаж составляет минимум 26 лет, передает from-ua.

При этом напоминают, что это значение будет расти и дальше, пока отметка не остановится на 35 годах. Примечательно, что эти правила не касаются тех, кто работал на тяжелых и опасных для здоровья производствах.

Кроме того, в законодательстве предусмотрели возможность выхода на пенсию 63-летним людям, у которых нет 26 лет трудового стажа. По словам заместителя начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук, выйти на пенсию в 63 года сейчас могут те, кто официально проработал от 16 до 26 лет.

Отмечается, что такие нормы не будут относиться к тем, что работал на опасных предприятиях. Стоит отметить, что речь идет о тех украинцах, которые во время работы могли утратить свою работоспособность. К слову, для этой категории не работает понятие о минимальном возрасте для выхода на заслуженный отдых. Напомним, что не так давно представители Конституционного суда отменили возрастные ограничения для таких сотрудников. То есть для таких украинцев все зависит от определенных требований по стажу, однако выйти на пенсию они смогут и в 40, и в 50 лет (то есть раньше, чем остальные).