Как узнать, перешли ли вы на зимнее время

27.10.2019 11:32

В воскресенье, 27 октября Украина перешла на зимнее время - в 4 утра стрелки перевели на час назад – на 3:00.

Так, украинцы в воскресенье спали на час дольше. Компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически внесли изменения. Настенные и наручные стрелочные часы надо перевести вручную, пишет Обозреватель.

Проверить, действительно ли вы живете по актуальному зимнему времени, можно в интернете, задав в поисковике запрос "точное время".

Также есть бесплатная услуга у мобильных операторов, которые предоставят точную информацию о времени в голосовом или текстовом сообщении.

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