Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"

27.10.2019 07:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно вопроса об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация все еще надеется на то, что конфликт на Донбассе удастся урегулировать мирным путем совместными усилиями Киева и Москвы, передает Диалог.UA.

Также он отметил, что "Москва готова помогать" лидеру Украины Владимиру Зеленскому. "Надеемся, что все-таки удастся урегулировать ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Песков.