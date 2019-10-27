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Свадьба в 2020 году: можно ли жениться
Наступающий 2020 год Белой Крысы сулит много счастья и удачи. Однако, этот год принято считать високосным, так как он длиннее на один день. Согласно приметам, в 2020 году может случится много катастроф и несчастья.
Итак, влияют ли древние предрассудки на принятие такого важного решения, как женитьба? Podrobnosti.ua выяснили.
С древних времен высокосный год принято было считать мистическим, предвещающим несчастье. Его связывают со Святым Касьяном, который предал Бога и перешел на сторону темных сил. По этому, бытует мнение, что никаких серьезных дел нельзя выполнять в высокосном году, иначе, якобы все они обречены на провал.
Однако в таком году нет ничего сверхъестественного, ведь он образовался в ходе простого исчисления времени. Мало того, если следовать приметам, после высокосного года молодоженам следует перенести торжество на пару лет, ведь вслед за ним идут год вдовы и вдовца.
Отметим, что церковь не запрещает бракосочетания в высокосный год. По этому, если молодые любят друг друга и хотят принят судьбоносное решение, не взирая на предрассудки, не нужно откладывать свадьбу.
Если жених и невеста верят в мистику 2020 года, можно воспользоваться народными приметами:
Чтобы семейная жизнь была долгой и благополучной, у невесты должно быть длинное платье, можно даже со шлейфом.
В обувь молодоженов нужно положить по монетке.
На платье будущей супруги должно быть четное количество пуговиц.
Рекомендуется использовать старинные или винтажные аксессуары и украшения, которые символизируют вечность.
Категорически запрещено давать свадебный наряд или аксессуары подругам. Иначе можно отдать семейное счастье.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, свадьба, приметы, несчастье, бракосочетание
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