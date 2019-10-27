Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать

27.10.2019 22:01

Несмотря на то, что ноябрь принято считать холодным месяцем, в этот раз он будет теплым. Погода порадует погожестью, хотя периодически мы будет наблюдать осадки. О похолодании можно пока не думать.

В интервью "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в ноябре, и когда готовиться к похолоданию. По его прогнозу, настоящие морозы начнутся во вторую декаду ноября, сообщает Диалог.UA.

На протяжении первой половины ноября и днем, и ночью будет плюсовая температура. Ночные морозы и более серьезные осадки стоит ждать после 15 ноября. Правда, в середине последнего месяца осени потеплеет, но затем опять придет холод со снегом. После 20 ноября снова ожидается похолодание, в некоторые дни синоптик прогнозирует довольно сильные осадки. А столбики термометров упадут ниже нуля. "Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление", - прогнозирует народный синоптик. А вот синоптик Леонид Горбан более строг в своем прогнозе. Он говорит, что ноябрь будет очень холодным, и предупреждает – предстоящая зима будет весьма снежной и с заморозками. Сначала украинцы ощутят холодные дожди, они могут пойти уже в первой половине ноября. Потом небольшое погодное спокойствие, а затем осадки вернутся снова и уже со снегом. "В конце месяца в страну ворвется холодный фронт с Севера, который принесет морозы и дождь со снегом", – отмечает Горбань. В свою очередь, по данным Gismeteo, в столице Украины похолодает в начале ноября. Так, 4-го ноября дневная температура резко опустится до нуля, но позже вновь начнет теплеть. Первая декада декабря в Киеве будет дождливой.