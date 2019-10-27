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В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону
В Киев прибыла делегация Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая изучит внедрение в Украине закон о функционировании украинского языка, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Так, в самой Комиссии отметили, что ее эксперты в Киеве отправились в Киев в рамках подготовки проекта заключения языкового закона. Делегация обменяется мнениями с представителями украинских властей и различных политических партий, представленных в парламенте, а также с гражданским обществом и международным сообществом.
Проект заключения, запрошенный председателем Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, включен в повестку дня декабрьского пленарного заседания.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
Однако этот закон вызвал резонанс даже не столько в Украине, сколько у европейцев, особенно соседей Украины – Венгрии, Румынии и, как и ожидалось, России. В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова на днях заверила Венецианскую комиссию, что в законе о языке нет дискриминации.
Теги: Россия, Донбасс, закон, Киев, украинский язык, МИД, Венеция, Совет Европы, комиссия
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