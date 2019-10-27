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В Украине назвали единственный способ наказать Путина
Украина продолжает передавать в международные суды доказательства против России и только там Киев сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за военную агрессию. Также Киеву необходимо ратифицировать Римский статут.
Об этом заявила глава Ukrainian Legal Advisory Group Надежда Волкова, передает ZN.UA.
Она считает, что Украина сама не справится с этой задачей и должна опираться на расследование Международного уголовного суда (МУС), чтобы наказать президента России Владимира Путина и политическую верхушку РФ. Юрист напомнила, что за пять лет войны в Офис прокурора МУС были направлены десятки сообщений о нарушении Россией Римского статута.
"Ратифицировав статут, Украина продемонстрирует, что она готова нести ответственность и защищать свой народ, сделает мощный вклад в национальные и международные процессы правосудия, подаст важный сигнал своим оппонентам (особенно важный в свете недавних негативных для Украины движений в Парламентской ассамблее Совета Европы) и станет частью борьбы за преодоления безнаказанности во всем мире", – сказала Волкова.
По ее словам, Украина обезопасит себя от реальных и будущих атак (как это было в случае с Грузией), обеспечит дополнительную защиту пострадавшим от конфликта на востоке Украины и в Крыму.
Стоит отметить, что такие преступления России против Украины, как военная агрессия и терроризм, не могут расследовать в МУС, поскольку понятие "агрессия" в статуте этого суда появилось лишь в 2018 году. Согласно нормам МУС, факты подобных преступлений могут быть расследованы только в случае их совершения после июля 2018 года А на преступления, связанные с терроризмом, полномочия Суда не распространяются в принципе, поскольку такого понятия в Статуте просто нет.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, Грузия, война, суд, ООН
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