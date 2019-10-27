В Украине назвали единственный способ наказать Путина

27.10.2019 14:12

Украина продолжает передавать в международные суды доказательства против России и только там Киев сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за военную агрессию. Также Киеву необходимо ратифицировать Римский статут.

Об этом заявила глава Ukrainian Legal Advisory Group Надежда Волкова, передает ZN.UA.

Она считает, что Украина сама не справится с этой задачей и должна опираться на расследование Международного уголовного суда (МУС), чтобы наказать президента России Владимира Путина и политическую верхушку РФ. Юрист напомнила, что за пять лет войны в Офис прокурора МУС были направлены десятки сообщений о нарушении Россией Римского статута.

"Ратифицировав статут, Украина продемонстрирует, что она готова нести ответственность и защищать свой народ, сделает мощный вклад в национальные и международные процессы правосудия, подаст важный сигнал своим оппонентам (особенно важный в свете недавних негативных для Украины движений в Парламентской ассамблее Совета Европы) и станет частью борьбы за преодоления безнаказанности во всем мире", – сказала Волкова.

По ее словам, Украина обезопасит себя от реальных и будущих атак (как это было в случае с Грузией), обеспечит дополнительную защиту пострадавшим от конфликта на востоке Украины и в Крыму.

Стоит отметить, что такие преступления России против Украины, как военная агрессия и терроризм, не могут расследовать в МУС, поскольку понятие "агрессия" в статуте этого суда появилось лишь в 2018 году. Согласно нормам МУС, факты подобных преступлений могут быть расследованы только в случае их совершения после июля 2018 года А на преступления, связанные с терроризмом, полномочия Суда не распространяются в принципе, поскольку такого понятия в Статуте просто нет.