Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"

27.10.2019 10:51

В Кремле пытаются использовать по-полной надежды новых властей Украины, что удастся договориться по Донбассу. Сейчас Владимир Путин вынуждает Киев идти на очень болезненные уступки. Шансов на то, что они не напрасны, не много. Украина в опасности.

С предупреждением к властям Украины выступил на своем канале в Telegram украинский журналист и блогер Виталий Портников, передает Диалог.UA.

Заявление бывшего президента Украины, отметившего, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в стране, произвело сенсационный эффект. Если уж сам Кучма, который поставил в Минске свою подпись под этой самой формулой, так считает, то зачем тогда было подписывать? Но справедливости ради стоит напомнить, что Кучма, как он сам говорит, "отбивался" от согласия с "формулой Штайнмайера" столько, сколько мог. И даже предупреждал участников Минской группы, что подписание украинской стороной формулы приведет к массовым протестам в Украине. И оказался прав. Подпись Кучмы под согласованным сторонами вариантом "формулы Штайнмайера" - это не его собственное решение. Это решение президента Украины Владимира Зеленского. При этом и сам Зеленский не говорил, что "формула Штайнмайера" приведет к установлению мира на Донбассе. Он лишь утверждал, что подписание формулы – необходимое условие для проведения встречи в "нормандском формате". Надежды на установление мира Зеленский связывает именно с этой встречей. И не просто с встречей в "нормандском формате", а с встречей с президентом России Владимиром Путиным. Украинский президент, похоже, верит, что он что-то сможет объяснить российскому лидеру, о чем-то с ним договориться. И война завершится. Сам того не зная, Зеленский повторяет ту же ошибку, которую допустил Леонид Кучма, когда был избран президентом Украины. Неопытный "красный директор" тоже верил, что стоит ему провести официальные переговоры с коллегой – президентом России Борисом Ельциным, как все проблемы украинско-российских отношений будут решены. Точно также, как Зеленский сейчас стремится к встрече с Путиным в "нормандском формате", Кучма хотел добиться официального визита Ельцина в Киев. Точно также, как неопытному Зеленскому противостоял прожженный политический манипулятор, бывший чекист, неопытному Кучме противостоял тогда сильный политический игрок, бывший кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. Точно также тогда жители Украины ожидали от "народного президента" улучшения отношений с Россией. Ельцин прекрасно понимал, что Кучма заинтересован в его приезде в Киев. Условием стало подписание соглашения о Черноморском флоте, которое стало результатом значительных уступок с украинской стороны. Это соглашение, по сути, позволило России установить фактический контроль над Севастополем, создать условия для будущей аннексии Крыма и нападения на Украину. Тогда в роли Кучмы выступал Евгений Марчук, который предупреждал президента об опасности таких уступок – но к нему не прислушались, очень уж хотели приезда Ельцина. По иронии судьбы, работа бывшего премьер-министра Украины Марчука в Минской группе завершилась после избрания на пост президента Владимира Зеленского. Действующие лица одни и те же. И ошибки одни и те же. Суть этих ошибок проста. Опытный российский президент видит, что в Киеве заинтересованы во встрече с ним. И требует согласования всех условий встречи, всех документов, всех уступок еще до проведения встречи. Неопытный украинский президент готов пойти на любые уступки, лишь бы встретиться с российским коллегой и "все ему объяснить". Это – инстинкт крепостного, который верит, что сможет все объяснить барину и тот к нему прислушается. И этот инстинкт присущ не только украинским президентом. От него не могут избавиться многие украинские граждане. В 90-е годы могло показаться, что у украинцев еще есть время, чтобы "выдавить из себя раба по капле". Но сейчас этого времени уже практически не осталось, от способности избавиться от этого инстинкта и в очередной раз не попасть в ловушку Кремля зависит само существование Украины.