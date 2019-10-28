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«Батл в Золотом»: Обнародовано полное видео разговора Зеленского с добровольцами
Изначально гарант Конституции Украины Владимир Зеленский общались о ситуации на Донбассе с участниками акции «Нет - капитуляции», причем в достаточно конструктивном стиле, но в конце разговора украинский лидер весьма возмутился тем, что тема разговора была переведена в плоскость политики.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, на канале издания «НикВести» в YouTube было обнародовано полное видео общения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского с участниками акции «Нет - капитуляции» в Золотом, что в Луганской области, где власть планирует развести войска.
Как ранее мы уже сообщали, после общения Владимира Зеленского с бойцами добровольческих батальонов на Донбассе, и обнародования части видео в Сети, Интернет буквально всколыхнула волна негодований. В частности, речь президента Украины жестко раскритиковали многие украинцы, а также публичные люди. Однако были и те, кто полностью поддерживал действующего украинского лидера. В свою очередь помощник президента Украины Андрей Ермак и вовсе заявил, что добровольцы в Золотом-4 и вовсе не нужны.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, президент, разговор, добровольцы, Зеленский
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