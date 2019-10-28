«Газпром» заявил о готовности Украины к транзиту газа

28.10.2019 21:15

Российская энергетическая компания «Газпром» готова к обсуждению технического соглашения по транзиту газа с оператором газотранспортной системы Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Министр энергетики России Александра Новака отметил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину:

«В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину».

По его словам, трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно, при этом отметив, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

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