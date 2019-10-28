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Эксперты рассказали, когда в ноябре будут сильные магнитные бури
28.10.2019 13:45
Эксперты сообщают, что в ноябре ожидается три метеоудара, пишет Planetanovosti.
Как заявляют эксперты, магнитные бури следует ожидать 11, 15 и 18 ноября.
Специалисты советуют, чтобы безболезненно провести эти три дня, стоит отказаться от серьезных физических нагрузок, следует больше спать и гулять на свежем воздухе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ноябрь, магнитная буря
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