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Эксперты рассказали, когда в ноябре будут сильные магнитные бури

28.10.2019 13:45
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Эксперты рассказали, когда в ноябре будут сильные магнитные бури

Эксперты сообщают, что в ноябре ожидается три метеоудара, пишет Planetanovosti.

Как заявляют эксперты, магнитные бури следует ожидать 11, 15 и 18 ноября.

Специалисты советуют, чтобы безболезненно провести эти три дня, стоит отказаться от серьезных физических нагрузок, следует больше спать и гулять на свежем воздухе.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ноябрь, магнитная буря
 
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