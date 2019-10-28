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Названы эффективные способы защититься от смога

28.10.2019 07:45
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Названы эффективные способы защититься от смога

Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев.

В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать «белый смог», который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В чем опасность смога?

  • Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.
  • Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.
  • Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.
  • Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.
  • Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.
  • Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.
  • Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.
  • Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.

Как защититься от смога:

  1. Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна.
  2. Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок.
  3. Воздержаться от физической нагрузки на улице.
  4. Плотно закрывать окна и двери.
  5. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
  6. Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.
  7. Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.
  8. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
  9. Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.
  10. Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.



Теги: Донбасс, опасность, защита, смог
 
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