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Приватизация в Украине: Зеленский подписал важный указ, подробности
Владимир Зеленский подписал ЗУ, последующая доработка которого должна состояться на протяжении последующих трех месяцев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Об этом заявила председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив во время брифинга в понедельник, 28 октября:
«Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был одним из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине»,- идет речь в сообщении.
Как стало известно, первые пять предприятий переданы в Фонд госимущества. Приватизировать должны также ГП «Центр-сервис», «Технобуд», Общество с ограниченной ответственностью «Украинские телекомуникационные сети», ГП «Чайка», а также отель «Днепр» на Европейской площади в Киеве. Также известно, что в течение 3 месяцев список стратегических объектов, подлежащих приватизации, должен сформировать и передать для голосования в Верховную Раду Кабинет министров Украины – то есть список предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.
Теги: Украина, Донбасс, закон, приватизация, указ, Зеленский
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