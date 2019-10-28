С ноября на спутниковых «тарелках» начнут пропадать украинские каналы

28.10.2019 16:20

В «1+1» медиа и «Зеонбуд» предупредили о кодировании спутникового сигнала. Это значит, что перехватывать трансляцию больше не выйдет

Ранее сигнал передавался в открытом виде, но вскоре его начали бесконтрольно использовать.

С помощью кодирования компании хотят защитить контент и ограничить пиратство. После кодирования, 4 ноября компании перейдут к блэкауту – кратковременное отключение телевидения. Таким образом они хотят объяснить потребителям, что случится, если они не приобретут новый сет-топ-бокс.

«Мы рассчитываем на то, что этот шаг дополнительно простимулирует потребителей заблаговременно спланировать семейный бюджет и обновить свои тюнеры до того, как спутник будет закодирован»,

- подчеркнули в медиагруппе.

Источник: http://kr24.com.ua