Синоптик рассказал, какой будет зима 2019−2020 в Украине

28.10.2019 14:30

Народный синоптик Василий Горбань, озвучил прогноз погоды на ближайшую зиму, передают «Вести».

По его словам, погода в первые дни декабря будет минусовая. А затем пять почти пять дней будет до +4 градусов тепла.

«А с 12 декабря и до конца месяца — морозы, но всего -4 — 5 градусов. И только 24−25 декабря может быть -13 -15 градусов», — заявил синоптик.

Как прогнозирует Горбань, январь и февраль-2020 будут жесткими. Почти ежедневные снегопады, с температурой воздуха до -20 градусов мороза.

Источник: https://donpress.com