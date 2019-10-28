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Скоро Украина останется без молока и говядины: Эксперт предупредила о катастрофе
Вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк заявила, что примерно через 6 месяцев молочная отрасль прекратит свою деятельность в Украине, и восстановить производство молочной продукции удастся не ранее чем через десять лет.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украина.ру, она рассказала, что из-за рынка земли большинство украинских фермеров начали избавляться от домашней скотины, чтобы на вырученные средства приобрести наделы земли.
Также эксперт отметила, что на протяжении этого года каждый месяц в Украине пускали под нож около 2 тысяч коров, однако в августе их количество увеличилось сразу в два раза. «Сейчас фермеры вырезают стадо, аккумулируя средства на покупку земельного банка. И если до августа ежемесячно мы теряли по 2,5 тысячи коров, то в августе падение ускорилось и составило минус 5 тыс. коров», - подчеркнула специалист.
Также Лавренюк добавила, что если такая ситуация на фермерском рынке будет продолжаться, уже через несколько месяцев Украина останется без коров. Если это произойдет, поголовье домашнего кота можно будет восстановить до сегодняшних показателей не раньше, через 10 лет.
Теги: Украина, Донбасс, молоко, говядина
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