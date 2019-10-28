«Слуги народа» сегодня собираются у Зеленского на срочное совещание: что происходит

28.10.2019 16:40

В средствах массовой информации появилась информация относительно запланированного на сегодня, 28 октября, тайного совещания президентской партии «Слуга народа», пишет replyua.net со ссылкой на «Диалог».

По данным авторитетных источников, представители монобольшинства в Раде запланировали провести тайную встречу, и ее пытались скрыть даже от журналистов. Кроме того, есть информация, что в центральной части Киева, на территории КВЦ «Парковый» в 19:00 запланирована встреча депутатов от политической партии «Слуга народа».



Интересно то, что данная встреча носит совершенно конфиденциальный характер, и в партии всячески обращали внимание на то, что никто не должен об этом узнать. Кроме того, доступ на встречу ограничен. В связи с этим на мероприятие могут попасть только депутаты партии и никаких секретарей или помощников там быть не должно. Неясно также и то, что станет темой обсуждения.



Примечательно, что в последнее время касаемо представителей «Слуги народа» ходят многочисленные слухи. Им предъявляют обвинен я в коррупции и провале нескольких важных законопроектов. Впрочем, неясно, будут ли подниматься данные темы на закрытом заседании.