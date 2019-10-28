Украинцы смогут самостоятельно покупать номерной знак на свой автомобиль

28.10.2019 22:12

Жители украины смогут самостоятельно приобретать номерные знаки на свое авто. Об этом сообщает Гончарук, замминистра иностранных дел.

Для этого Верховная Рада примет изменения в законодательство.

Так, подразумевается, что человек после получения техпаспорта не получит автономер в органе государственной власти. Он должен будет прийти на предприятие, которое занимается изготовлением номеров и купить номерной знак, соответствующий ГОСТу, там.

Человек при этом не будет обязан брать тот номер, который на данный момент есть в наличии в определённом государственном сервисе, а на частном предприятии выберет тот, который еще не занят.

В этом Гончарук видит много преимуществ: во-первых, есть возможность выбора номерного знака, во-вторых, ситуаций, когда номера нужного региона нет в наличии или идет обжалование закупки и номеров ограниченное количество, не будет.

Также преимуществом является то, что появятся предприятия, которые смогут заняться производством автономеров.

Также государство не будет тратить бюджетные деньги на изготовление номерных знаков и их транспортировку.

Источник: http://kr24.com.ua