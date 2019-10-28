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Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!
На днях в украинской столице был зафиксирован еще один случай заболевания дифтерией.
Соответствующей информацией поделился бывший глава санэпидслужбы Украины. Святослав Протас утверждает, что страшный диагноз был поставлен 35-летней женщине.
Опасность болезни заключается в том, что ее единственной профилактикой является вакцинация.
Глава общественной организации "Институт общественного здоровья" Святослав Протас рассказал изданию "Страна", что с диагнозом дифтерия женщина 35-лет была доставлена в Октябрьскую больницу.
Сыворотка, которую ввели женщине была в больнице последней. При этом, по данным бывшего главы санэпидлужбы сывороток больше нет не только в этой больнице, но и во всем Киеве.
Сейчас известно только то, что дети этой женщины, которых доставили с диагнозом дифтерия также проходят обследование в больнице.
Как известно, немногим ранее, 23 октября, в сети появилась информация о том, что дифтерией заболел один из учеников киевского лицея №303.Парню было 9 лет. Из-за болезни весь класс был отправлен на карантин.
Дифтерия представляет из себя инфекционное заболевание, которое в основном передается по воздуху, либо же через предметы быта, такие как игрушки или посуда. В первую очередь инфекция поражает, кожу, бронхи, гортань, а также ротоглотку. При этом смертность от этой болезни составляет пугающие 50%.
Одна из последних эпидемий дифтерии в Украине была зафиксирована в 1991–1998 годах. Тогда это случилось из-за низкого уровня вакцинации и отсутствия ревакцинации как таковой. В тот период заболели около 20 тыс. из них почти 700 погибли. При этом в прошлом году в Украине были зафиксированы всего 10 случаев дифтерии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, вакцина, инфекция, дифтерия
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