Уже скоро: Украину ожидают 12-градусные морозы

28.10.2019 13:15

В Украине ожидаются морозы и снег уже в ноябре.Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань, передают Подробности.

Похолодание начнется уже в начале ноября, а на термометре выше 5 градусов не ожидается.

С 4 ноября станет холодно и сыро, и температура опустится до плюс 2. Однако потом станет немного теплее. С 6 ноября днем будет до плюс 6 градусов, возможны дожди.

В средине ноября прогнозируется до минус 7 градусов, а ночью местами температура может опускаться даже до -12 градусов.

Источник: https://from-ua.com