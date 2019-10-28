Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Уже скоро: Украину ожидают 12-градусные морозы

28.10.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уже скоро: Украину ожидают 12-градусные морозы

В Украине ожидаются морозы и снег уже в ноябре.Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань, передают Подробности.

Похолодание начнется уже в начале ноября, а на термометре выше 5 градусов не ожидается.

С 4 ноября станет холодно и сыро, и температура опустится до плюс 2. Однако потом станет немного теплее. С 6 ноября днем будет до плюс 6 градусов, возможны дожди.

В средине ноября прогнозируется до минус 7 градусов, а ночью местами температура может опускаться даже до -12 градусов.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх