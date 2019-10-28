В Украине многие могут лишиться субсидий и другой помощи: грядут проверки

28.10.2019 09:18

В парламенте был принят закон "О верификации госвыплат" 17 октября нынешнего года. Это значит, что граждане Украины, которые получают любую помощь от государства, подвергнутся проверке.

После подписи закона Зеленским в стране могут начаться проверки граждан, которым назначена материальная помощь от государства.

По мнению специалистов, такая процедура поможет выявить недобросовестных пользователей государственными льготами, соответственно, деньги вернуться в казну.

Если данные, поданные в органы соцпомощи льготником, не соответствуют реальности, то материальная помощь прекратится. К тому же, человека обяжут вернуть полученные обманом от государства деньги обратно. Такой процесс может вернуть в бюджет нашей страны миллиарды гривен.

Цель подписанного закона в повышении развития социального обеспечения граждан и рост эффективности использования госсредств.

Таким образом, проверять будут физлиц, которые на постоянной основе получают помощь от государства, а также те, кто за такой помощью обратился. Это касается получающих субсидию, помощь, льготу, социальную стипендию, пенсию и пр.

Тарас Козак, эксперт в сфере экономики, заявляет, что проверку обязаны будет осуществлять специальные независимые органы.

Каким способом будет происходить проверка, пока не сообщается.

Но известно, что если гражданин делает существенные приобретения и заявляет, что не может оплатить коммунальные услуги - в помощи ему откажут.