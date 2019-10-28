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В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат

28.10.2019 07:30
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В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат

Так, в Верховной Раде при рассмотрении проекта закона о государственном бюджете на следующий год предложили изменить сумму выплат при рождении ребенка. На данный момент сумма составляет 40 тысяч гривен. Поступило предложение увеличить выплату до 100 и даже 400 тысяч гривен.

При рождении первенца планируют выплачивать 100 000 гривен, второго - до 200 000 грн, а при рождении третьего и следующих - до 400 000 грн.

При этом сразу будут выделять сумму в размере 25 процентов, а оставшиеся средства - ежемесячно в течение последующих 36-ти месяцев.

Также планируется увеличить расход на "беби боксы" и услугу "муниципальной няни". 

Сейчас помощь составляет 41 300 гривен, 10 300 из которых перечисляют сразу, а остаток - по 860 гривен на протяжении трех лет.

Проект соответствующего закона был принят 18 октября в первом чтении до 2 ноября должен быть внесен ко второму чтению в Кабинете Министров.
Увеличение соцпомощи при рождении ребенка будет возможным благодаря доходу от рынка алкоголя, когда будут предприняты меры по его выводу из тени.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ребенок, помощь, рождение
 
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