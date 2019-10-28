Возвращение Украины в ПАСЕ: у Зеленского сделали важное заявление

28.10.2019 11:45

У Владимира Зеленского рассказали о возможном возвращении Украины в ПАСЕ

Как передает Politeka.net, об этом в эфире украинского телеканала заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, на сегодняшний день нет оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ.

Более того, спикер украинского Парламента дал свою оценку демаршу Украины по поводу возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было принято в то время принято, оно было абсолютно корректным и правильным», — заявил Разумков в эфире телеканала.

По мнению спикера Верховной Рады, в составе ПАСЕ сегодня есть государства, которые поддерживают такие действия Украины, а есть те, кто предлагает вернуться и не придавать «камбэку» Российской Федерации слишком большое значение

Подытоживая, Дмитрий Разумков заявил, что конечное решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ будет зависеть от Верховной Рады, поскольку нардепам предстоит его утвердить.