Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»

28.10.2019 15:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»

Если Украина вмешается во внутреннюю политику другой страны, то ее ждет геополитическое поражение

Такое мнение в статье издания НВ выразил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его словам, поведение Зеленского заслуживает одобрения.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что «двумя людьми, оказавшими наибольшее влияние на Трампа в украинском вопросе, были Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», Аслунд отметил «враждебность и антидемократичность» обоих политиков.

«Что может сделать Украина, если Трамп действительно работает на Путина? Вывести его на чистую воду! Официальному Киеву нужно убедиться в том, что Конгресс США знает, что происходит на самом деле, и что украинская власть не располагала какой-либо информацией», – подчеркнул политик.

При этом он отметил достойное поведение Владимира Зеленского  в сложившейся ситуации.

«Если вы вмешаетесь во внутреннюю политику другой страны, вас не ждет ничего, кроме поражения. Президент Зеленский на удивление хорошо справился с тем, чтобы избежать вовлечения в чужой коррупционный скандал. В этой истории Украина оказалась на высоте — настолько же, насколько низко пал Трамп», – закончил эксперт.

Источник: https://politeka.net 

 



Теги: Донбасс, президент, Путин, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх