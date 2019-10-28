- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»11:59
- Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты11:38
- Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ09:52
- Украинцы смогут самостоятельно покупать номерной знак на свой автомобиль22:12
Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»
Если Украина вмешается во внутреннюю политику другой страны, то ее ждет геополитическое поражение
Такое мнение в статье издания НВ выразил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
По его словам, поведение Зеленского заслуживает одобрения.
Эксперт прокомментировал информацию о том, что «двумя людьми, оказавшими наибольшее влияние на Трампа в украинском вопросе, были Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», Аслунд отметил «враждебность и антидемократичность» обоих политиков.
«Что может сделать Украина, если Трамп действительно работает на Путина? Вывести его на чистую воду! Официальному Киеву нужно убедиться в том, что Конгресс США знает, что происходит на самом деле, и что украинская власть не располагала какой-либо информацией», – подчеркнул политик.
При этом он отметил достойное поведение Владимира Зеленского в сложившейся ситуации.
«Если вы вмешаетесь во внутреннюю политику другой страны, вас не ждет ничего, кроме поражения. Президент Зеленский на удивление хорошо справился с тем, чтобы избежать вовлечения в чужой коррупционный скандал. В этой истории Украина оказалась на высоте — настолько же, насколько низко пал Трамп», – закончил эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Зеленский
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности
- Российские СМИ рассказывают, как пьяный Порошенко летел к Путину: "Мне очень надо"
- План Путина по распределению власти в Украине
- Зеленский срочно собирает мировых лидеров: «Сколько еще нужно…», согласился даже Эрдоган
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина