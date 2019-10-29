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Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе

29.10.2019 15:20
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Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе

Главари боевиков "ЛНР" объявили о том, что бандформирования готовы начать зеркальное отведение войск в районе Золотого на временно оккупированном Донбассе, если власти Украины будут придерживаться плана разведения.

Террористы так называемой "ЛНР" сигнализировали о том, что готовы приступить к разведению сил и средств в Золотом при условии зеркальных действий с украинской стороны, пишет Диалог.UA.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого "оборонного ведомства" "ЛНР". Также к месту разведения войск в Золотом прибыли представители "народной милиции" "ЛНР" и Специальная мониторинговая служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) для осуществления контроля за процессом.
Подчеркивается, что представители оборонного ведомства "ЛНР" уже готовы запустить сигнальную ракету белого цвета для подтверждения готовности к началу возобновления разведения сил и средств на данном участке.

Как известно, ранее соответствующее заявление прозвучало от МИД Украины, где анонсировали начало разведения сил и средств на данном участке.



Теги: Украина, Донбасс, милиция, войска, МИД, разведение, ОБСЕ, ЛНР, боевики, Золотое
 
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