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Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный

29.10.2019 13:42
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Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный

Ученые из Пизанского университета (Италия) провели исследования и заявили, что больше всего антебактериальных свойств было выявлено у подсолнечного меда.

Об этом говорится на сайте украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, передает donpress.

Сообщается, что целью исследования ученых была оценка антибактериальной активности меда различного регионального и ботанического происхождения. Было отобрано 41 образец меда сразу после выкачки из разных регионов Украины.

«Украинский подсолнечный мед уничтожает кишечную палочку, золотистый стафилококк, сальмонеллу и листерию», — сообщила Леонора Адамчук, кандидат сельхоз наук, доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины во время Медового форума «Украина медовая и мир».



Теги: Украина, Донбасс, Италия, антибиотик, мед, подсолнечник, форум
 
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