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Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты

29.10.2019 11:38
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Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты

В 2020 году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии, сообщает «donpress».

По данным издания, украинским Кабмином запланированы три этапа повышения этих пенсий :

В январе пенсии повысят военным.
В июле поднимут минимальную пенсию.
В декабре тоже повысят минимальную пенсию.
Сообщается, что в 2020 году «минималка» вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен. При этом индексация пенсий запланирована на март 2020 года.



Теги: Украина, Донбасс, индексация, минимальная пенсия, повышение, Кабмин, выплаты, пенсии
 
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