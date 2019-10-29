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Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ

29.10.2019 09:52
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Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ

Кабинет Министров выделио 300 млн гривен на доступное жилье для внутренне перемещенных лиц и семей участников АТО/ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает donpress.

«Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС», — говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, жилье, Кабмин, АТО, ВПЛ, ООС
 
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