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"Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"

29.10.2019 19:08
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"Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"

Нардеп от президентской партии Юрий Камельчук оказался в эпицентре грандиозного скандала из-за своей публикации в Сети по разведению сил в Золотом.
Политик написал пост на своей странице в Facebook, где он признал стороной конфликта на Донбассе боевиков "ЛНР", подконтрольных России, передает Диалог.UA.
Камельчук поприветствовал разведение сил возле Золотого на Луганщине, после чего нарвался на гнев пользователей из-за некорректной формулировки об оккупантах. "ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом", - сообщил "слуга народа", после чего на него обрушилась волна критики из-за того, что нардеп употребил формулировку "ЛНР" вместо ОРДЛО.
Комментаторы напомнили Камельчуку, что "ЛНР" никто не признал, и на Донбассе присутствуют войска России, обвинив "слуг народа" в том, что такими публикациями и поступками они предают интересы Украины.
После массового возмущения Камельчук отредактировал публикацию, заметив "ЛНР" на оккупационные войска.



Теги: Донбасс, скандал, ЛНР, боевики, Слуга народа
 
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