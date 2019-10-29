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В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость
29.10.2019 22:04
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они спокойно разгуливали по просеке и зарослям и не боялись фотографа.
Уникальные фото из зоны отчуждения опубликовали на Facebook-странице заповедника, пишет from-ua.
На фото можно заметить небольшую группу лошадей. Среди них не только взрослые лошади, но и жеребенок. Они будто позировали фотографу и повернулись в сторону фотографа.
Также на просеке заметили одинокую лошадь. Она "позировала" на фоне хвойных деревьев.
Теги: Донбасс, Чернобыль, фотограф, лошади
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