В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость

29.10.2019 22:04

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они спокойно разгуливали по просеке и зарослям и не боялись фотографа.

Уникальные фото из зоны отчуждения опубликовали на Facebook-странице заповедника, пишет from-ua.

На фото можно заметить небольшую группу лошадей. Среди них не только взрослые лошади, но и жеребенок. Они будто позировали фотографу и повернулись в сторону фотографа.

Также на просеке заметили одинокую лошадь. Она "позировала" на фоне хвойных деревьев.