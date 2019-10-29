- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»11:59
- Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты11:38
- Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ09:52
- Украинцы смогут самостоятельно покупать номерной знак на свой автомобиль22:12
В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»
В Украине могут утвердить новую формулу для растаможки "евроблях". Сейчас готовится законопроект, согласно которому налоги за легализацию авто на иностранных номерах в целом будут составлять 35% от стоимости транспортного средства.
Об этом сообщили представители "евробляхеров", осведомленные с ходом переговоров в рамках круглого стола в Министерстве инфраструктуры, пишет ubr.ua, передают Вести.
По данным издания, у автомобилистов есть все шансы, что машины на еврономерах можно будет растаможить по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта. А это серьезно снизит стоимость легализации для подержанных автомобилей.
По словам "евробляхеров", с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле. Пока непонятно, какая сумма будет поступать в бюджет и сможет ли государство получать нужные поступления от автоиндустрии.
Однако "евробляхеры" расчитывают на утверждение данной формулы. Если законопроект поддержат, то машину за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро.
Более того, адвокат "евробляхеров" отметил, что окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам и будет ли действовать ставка для авто, ввезенных до 25 ноября 2018, когда был принят действующий закон о растаможке.
Напомним, ранее в Мининфраструктуре назвали предварительную стоимость растаможки авто на еврономерах, по разрабатываемой правительством формуле. Как заявили в ведомстве, они надеются, что до конца года заработает калькулятор расчета всех налогов и эта сумма может составить около $500 с авто.
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, НДС, растаможивание, формула, автомобиль, налоги, Минфин
- Налог на старые автомобили: депутаты готовят украинцам сюрприз
- «Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев
- Тупальский рассказал, как правильно ввозить в Украину б/у автомобиль по сниженному акцизу
- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги
- Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина