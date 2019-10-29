В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»

29.10.2019 11:59

В Украине могут утвердить новую формулу для растаможки "евроблях". Сейчас готовится законопроект, согласно которому налоги за легализацию авто на иностранных номерах в целом будут составлять 35% от стоимости транспортного средства.

Об этом сообщили представители "евробляхеров", осведомленные с ходом переговоров в рамках круглого стола в Министерстве инфраструктуры, пишет ubr.ua, передают Вести.

По данным издания, у автомобилистов есть все шансы, что машины на еврономерах можно будет растаможить по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта. А это серьезно снизит стоимость легализации для подержанных автомобилей.

По словам "евробляхеров", с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле. Пока непонятно, какая сумма будет поступать в бюджет и сможет ли государство получать нужные поступления от автоиндустрии.

Однако "евробляхеры" расчитывают на утверждение данной формулы. Если законопроект поддержат, то машину за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро.

Более того, адвокат "евробляхеров" отметил, что окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам и будет ли действовать ставка для авто, ввезенных до 25 ноября 2018, когда был принят действующий закон о растаможке.

Напомним, ранее в Мининфраструктуре назвали предварительную стоимость растаможки авто на еврономерах, по разрабатываемой правительством формуле. Как заявили в ведомстве, они надеются, что до конца года заработает калькулятор расчета всех налогов и эта сумма может составить около $500 с авто.