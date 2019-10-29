Выброс радиации в Киеве - созвано срочное совещание

29.10.2019 17:00

Вчера, 28 октября, в Киеве на проспекте Науки был зафиксирован выброс радиации. Уже сегодня, 29 октября, было созвано совещание относительно решения данной проблемы на территории столицы.

Отмечается, что выброс радиации был зафиксирован в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Диалог.UA.

По данным спасателей, была проведена разведка относительно данной информации и выяснилось, что уровень радиационного фона превышен только внутри здания, а не снаружи. Есть информация, что ни персоналу, ни жителям столицы ничего не угрожает. С целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания в Киев прибыла группа специалистов из Украинского государственного объединения "Радон".