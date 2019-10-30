«15 тысяч каждому»: в сети переполох из-за «указа» Зеленского, скандальные подробности

30.10.2019 09:45

В социальных сетях появилась информация о том, что президент Зеленский подписал указ о выделении каждому украинцу 15 тысяч гривен

Однако эта сумма достанется только тому, кто пройдет опрос на сайте.

В социальных сетях запустили аферу, с помощью которой у доверчивых украинцев снимают деньги с банковской карточки. Мошенники прикрываются именем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Politeka.net, ссылаясь на Telegram-канал Харьков 1654.

«По Facebook и Инстаграму гуляет новый, весьма топорный развод: якобы «Зеленский подписал указ о выдаче 15 тысяч гривен каждому жителю Украины», – говорится в сообщении.

Тем, кто клюнул на данное сообщение, предлагают пройти опрос на сайте. После этого пользователь попадает на интернет-страничку, где ему советуют сделать «закрепительный платеж» на сумму 150 гривен.

«При оплате вас попросят ввести телефон и почту, потом номер банковской карты и ее другие реквизиты. Ваши деньги, конечно же, уходят в никуда», – предупреждают украинцев.

Отмечается, что сайт администрируется из Москвы.

Интернет-пользователей просят не вестись на подобные разводы и предупредить своих технически менее грамотных родственников и знакомых.