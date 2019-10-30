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Авиакомпания SkyUp запустила рейс Харьков - Тбилиси

30.10.2019 10:45
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Авиакомпания SkyUp запустила рейс Харьков - Тбилиси

Украинская авиакомпания SkyUp во вторник, 29 октября, запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова, сообщает Центр транспортных стратегий, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что рейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 1791 гривни. В SkyUp считают, что зимой это предложение будет интересно экстремалам, ведь неподалеку от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури.



Теги: Харьков, Тбилиси, рейс, самолет
 
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